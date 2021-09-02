لزيادة قاعدة ممارسة الفتيات للرياضة..أكاديمية لكرة القدم النسائية في جميع أندية وادى دجلة

استكمالًا لدوره في تطوير كرة القدم النسائية في مصر، أعلن وادى دجلة - أكبر نادي خاص في مصر - إنشاء أكاديمية لكرة القدم النسائية في جميع أنديته - البالغ عددها 7 أندية - لتوسيع قاعدة ممارسة الفتيات للرياضة، ودعم توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة في شتى المجالات وخاصة الرياضية منها، من خلال اكتشاف المواهب من الفتيات ومنحهن الفرصة لتطوير قدراتهن وتأهيلهن وفقًا لأحدث نظم التدريب، بالإضافة إلى زيادة رضا عملائه بإنشاء أكاديميات بمختلف الألعاب الرياضية يقودها أفضل المدربين في مصر.

ويقود نادي وادى دجلة تطوير كرة القدم النسائية في مصر من خلال تأسيس أنجح فريق كرة قدم نسائي في تاريخ كرة القدم المصرية، يضم مجموعة مميزة من اللاعبات-معظمهن محليين- أصحاب المهارات، واللاتي نجحن في الفوز بالعديد من البطولات أبرزها الحصول على بطولة الدوري الممتاز ١٢ مرة اجمالي من اول موسم ٢٠٠٧/٢٠٠٨ حتي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وكاس مصر خمس مرات والمركز الاول في بطولة الجمهورية لفريق الناشئات و المركز الأول في بطولة ريدبول والسفر الي البرازيل في ديسمبر القادم. كما نجحت فرق النادي سواء الأول أو الشباب في إمداد منتخبات مصر في كرة القدم النسائية بالعديد من المواهب الرياضية المميزة والتي تركت بصمة في المشاركات الدولية، أبرزهن اللاعبة فرح سمير على، أمنية محمود عبدالحميد، علياء شكرى محمد، سمرعادل جمال، بسنت عبدالعزيز وضم أيضا لاعبات منتخب تحت ٢٠ سنة مثل ياسمين محمد عبدالعزيز، لجين حسام حسني، جوى عماد عزيز واللاعبة منار السيد هاني.





ويستهدف وادى دجلة من إنشاء أكاديمية لكرة القدم النسائية بجميع أنديتة، زيادة قاعدة ممارسة الفتيات لرياضة كرة القدم، إذ يبلغ عدد اللاعبات المتدربات في أكاديمية وادى دجلة للسيدات نحو 150 فتاة ومع إنشاء فروع للأكاديمية بكافة أندية وادى دجلة يستهدف زيادة عددهن إلى 300 فتاة على الأقل، واللاتي سيتم إعدادهن بواسطة نخبة من أفضل المدربين في مصر، ووفقًا لأحدث نظم التدريب بهدف أن تصبح أكاديميات وادى دجلة لكرة القدم النسائية الأفضل في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

قال طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضي، إن استراتيجية النادي تستهدف زيادة قاعدة ممارسة الرياضة وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للجنسين (الذكور-الإناث) لممارسة مختلف الألعاب الرياضية، وفي سبيل تحقيق ذلك نعمل على التوسع في إنشاء أكاديميات بمختلف الألعاب لإتاحة الفرصة للمواهب الرياضية لاكتشاف مواهبهم وتطويرها وتأهيلهم للمشاركة بالمنافسات والبطولات المحلية والدولية، بما يتماشى مع شعار النادي "مجتمع الأبطال"، بالإضافة إلى إمداد المنتخبات القومية باللاعبين المدربين بهدف تطوير الرياضة المصرية.

يذكر أنه تم إنشاء نادي وادى دجلة عام 2003، في منطقة زهراء المعادي بالقاهرة، وقد تم تسميتة بهذا الاسم تيمنًا بمحمية وادى دجلة الشهيرة، وتوسعت أندية وادى دجلة لتشمل 7 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية، ويعتزم إنشاء ناديين جدد في محافظتي أسيوط ودمياط، مع خطة مستقبلية لافتتاح أندية جديدة في مختلف محافظات مصر. ويقدم نادي وادى دجلة خدمات متكاملة، سواء خدمات رياضية إذ يقدم 22 رياضة مختلفة وعدد كبير من الملاعب، بينها ملاعب اسكواش وكرة قدم وتنس وحمامات سباحة، كما يهتم النادي بدعم بيئة اجتماعية متكاملة.





واختار "وادى دجلة" شعار مجتمع الأبطال، وهو مستمد من جوهر العلامة التجارية في توفير مزيج مثالي من الرياضات لمساعدة المشاركين الرياضيين على التفوق والوصول إلى إمكاناتهم وفي تزويد مجتمعنا بتجربة لا تُنسى، وخلق ذكريات في حياتهم في بيتهم الثانى.



