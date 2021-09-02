عمر كمال يستعد لطرح أغنية جديدة



في سياق آخر يحيى عمر، مساء اليوم حفل غنائي في الساحل الشمالي ويشاركه الحفل المطرب أحمد شيبه.







ووجه مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال مؤخراً رسالة لـ متابعيه، عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر عمر كمال عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له، وعلق عليها قائلاً:" بحبكم جداً.. وبحب كل واحد هنا".

يستعد مطرب المهرجانات عمر كمال، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"يا صاحب المدرسة" وقد انتهى عمر، من تسجيلها خلال الأيام القليلة الماضية استعداداً لطرحها قريباً، والأغنية من كلمات ايهاب عبد العظيم.