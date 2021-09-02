لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن قرية أبو رجوان بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار المشاريع القومية التي يتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية فأنه سيتم تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 400مم إسبستوس والمتعارض مع أعمال مشروع كوبرى علوى فوق مزلقان ثلاجة المرازيق بمنطقة البدرشين.

قطع المياه لمدة 8 ساعات

وتنوه محافظة الجيزة بأن الامر سيتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه لمدة 8 ساعات وذلك إعتباراً من الساعة 8 مساء غداً الجمعه الموافق 3/9/2021 إلى الساعة 4 صباحاً يوم السبت الموافق 4/9/2021.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

علماً بان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى قرية ابو رجوان بالبدرشين.



من جهته وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإلتزام بالمواعيد المحددة لإنتهاء الاعمال لإعادة ضخ المياه للمناطق المتاثرة كما وجه المحافظ رؤساء مراكز ومدن ابو النمرس والبدرشين بالمتابعة الدورية وإزالة أى معوقات.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

