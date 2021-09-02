آية عصام بائعة غزل البنات في الصيف وطالبة بكلية الزراعة: "الشغل مش عيب"



وقالت آية، أنها عقب الحصول على إجازة الصيف، حيث إنها مازالت تدرس بكلية الزراعة، قررت استغلالها بطريقة جيدة لكسب الرزق، وتابعت: "فكرت في بيع الكثير من الأشياء وخاصة على الشاطىء خلال فصل الصيف وتواجد المصيفين بكثرة خلال تلك الفترة، وبعد فترة وقع اختياري على بيع غزل البنات".



وأكملت: "التقيت برجل يبيع غزل البنات وعرضت عليه الفكرة في البدابة اعترض لإنه وجد أن هذه المهنة للرجال وليس للنساء ولكن مع إصراراي وافق على مساعدتي وبدأت على الفور تعلم تصنيعه وطريقة بيعه".



وأشارت إنها تعرضت للانتقاد كثيراً من قبل بعض المارة ولكن هذا الأمر لم يعيقها عن استكمال عملية البيع وسط الشارع.

سلط "جروب الماميز"، على قناة مدرستنا، الذي تقدمه المذيعة ياسمين نور الدين، آية عصام بائعة غزل البنات وطالبة بكلية الزراعة، وكيف استطاعت أن تتواجد في الشارع لبيع غزل البنات في محافظتها الاسكندرية.