آية عصام بائعة غزل البنات في الصيف وطالبة بكلية الزراعة: "الشغل مش عيب"

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آية عصام بائعة غزل البنات في الصيف وطالبة بكلية الزراعة: "الشغل مش عيب"
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:38 م
الفجر الفني
سلط "جروب الماميز"، على قناة مدرستنا، الذي تقدمه المذيعة ياسمين نور الدين، آية عصام بائعة غزل البنات وطالبة بكلية الزراعة، وكيف استطاعت أن تتواجد في الشارع لبيع غزل البنات في محافظتها الاسكندرية.
وقالت آية، أنها عقب الحصول على إجازة الصيف، حيث إنها مازالت تدرس بكلية الزراعة، قررت استغلالها بطريقة جيدة لكسب الرزق، وتابعت: "فكرت في بيع الكثير من الأشياء وخاصة على الشاطىء خلال فصل الصيف وتواجد المصيفين بكثرة خلال تلك الفترة، وبعد فترة وقع اختياري على بيع غزل البنات".
وأكملت: "التقيت برجل يبيع غزل البنات وعرضت عليه الفكرة في البدابة اعترض لإنه وجد أن هذه المهنة للرجال وليس للنساء ولكن مع إصراراي وافق على مساعدتي وبدأت على الفور تعلم تصنيعه وطريقة بيعه".
وأشارت إنها تعرضت للانتقاد كثيراً من قبل بعض المارة ولكن هذا الأمر لم يعيقها عن استكمال عملية البيع وسط الشارع.