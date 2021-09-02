نجوم "ماكو" لـ"إنرجي": "العمل كان صعباً وننتظر رأي الجمهور"



وخلال العرض الخاص تواجد راديو إنرجي 92.1، وقابل عدد من النجوم الذين تحدثوا عن العمل وعن مشاهد التصوير، قال مخرج العمل محمد هشام ان العمل كان صعب حيث استغرق العمل عليه 4 سنوات، قائلاً: "كل حاجة كانت صعبة خاصة أن التمثيل أغلبه تحت المياه".



فيما قال محمود بشير مدير التصوير: "أوعد المشاهد بأماكن تصوير ومشاهد لأول مرة على الشاشة بجانب قصة وتمثيل من الجميع أكثر من رائع".





ومن جانبه، قال الفنان نيكولا معوض: "متحمس للفيلم جداً، خاصة إنه أول فيلم أقدمه في السينما المصرية، وأول مرة يتم تقديم هذا النوع في الوطن العربي".





وعن علاقة النجوم بالماء والتصوير فيه، قالت بسمة: "كان عندي فوبيا من الماء"، بينما قال عمرو وهبة: "أنا علاقتي بالماء سطحية جداً".

أقيم العرض الخاص لفيلم "ماكو" بأحد السينمات بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن، وحضر العرض عدد من نجومه منهم ناهد السباعي، نيقولا معوض، إيناس عز الدين، محمد مهران، عمرو وهبة، هشام خرما، سارة الشامي.