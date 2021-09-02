نجوم "ماكو" لـ"إنرجي": "العمل كان صعباً وننتظر رأي الجمهور"

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نجوم "ماكو" لـ"إنرجي": "العمل كان صعباً وننتظر رأي الجمهور"
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:38 م
هبة أحمد
أقيم العرض الخاص لفيلم "ماكو" بأحد السينمات بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن، وحضر العرض عدد من نجومه منهم ناهد السباعي، نيقولا معوض، إيناس عز الدين، محمد مهران، عمرو وهبة، هشام خرما، سارة الشامي.
وخلال العرض الخاص تواجد راديو إنرجي 92.1، وقابل عدد من النجوم الذين تحدثوا عن العمل وعن مشاهد التصوير، قال مخرج العمل محمد هشام ان العمل كان صعب حيث استغرق العمل عليه 4 سنوات، قائلاً: "كل حاجة كانت صعبة خاصة أن التمثيل أغلبه تحت المياه".
فيما قال محمود بشير مدير التصوير: "أوعد المشاهد بأماكن تصوير ومشاهد لأول مرة على الشاشة بجانب قصة وتمثيل من الجميع أكثر من رائع".
ومن جانبه، قال الفنان نيكولا معوض: "متحمس للفيلم جداً، خاصة إنه أول فيلم أقدمه في السينما المصرية، وأول مرة يتم تقديم هذا النوع في الوطن العربي".
وعن علاقة النجوم بالماء والتصوير فيه، قالت بسمة: "كان عندي فوبيا من الماء"، بينما قال عمرو وهبة: "أنا علاقتي بالماء سطحية جداً".