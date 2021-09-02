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تفاصيل قافلة طبية وقعت الكشف على 1406 مريض بقرى بلقاس في الدقهلية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
محمد كشك

تمكنت قافلة طبية علاجية مجانية من توقيع الكشف الطبي علي 1406 مريض لقرية جاليا الثانيه مركز بلقاس، جاء ذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة.

جاء ذلك بناءا علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.
قافلة علاجية مجانية
وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية جاليا الثانيه مركز بلقاس خلال يومي 30، 31 أغسطس 2021 حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1406 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة ).
البيان الختامي
وقد كان البيان الختامي كالآتي: باطنة 314، أطفال 407، عظام 226، جلدية 224، أسنان 50، جراحة 61، نسا وتنظيم أسرة 124

كما تم إجراء 243 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 157 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 150 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.

كما تم تحويل 7 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل 4 قرارات نفقه الدوله وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى...
تفاصيل قافلة طبية وقعت الكشف على 1406 مريض بقرى بلقاس في الدقهلية
تفاصيل قافلة طبية وقعت الكشف على 1406 مريض بقرى بلقاس في الدقهلية
تفاصيل قافلة طبية وقعت الكشف على 1406 مريض بقرى بلقاس في الدقهلية
تفاصيل قافلة طبية وقعت الكشف على 1406 مريض بقرى بلقاس في الدقهلية
تفاصيل قافلة طبية وقعت الكشف على 1406 مريض بقرى بلقاس في الدقهلية
تفاصيل قافلة طبية وقعت الكشف على 1406 مريض بقرى بلقاس في الدقهلية

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