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رسميا.. سموحة يعلن ضم نجم الأهلي

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:38 م
سموحة
سموحة
علي نبوي
أعلن نادي سموحة السكندري تعاقده رسميًا مع فهد جمعة قادمًا من الأهلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

واتفق النادي الأهلي  مع سموحة على التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري بمقابل مادي بالإضافة لإعارة الثنائي أحمد رمضان بيكهام، وفهد جمعة.

ورحب النادي السكندري بالوافد الديد عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلًا :"هجوم الفريق في أمان أهلا بيك في نادي سموحة يا فهد".

وكان الأهلي قد تعاقد مع ٤ صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث ضم كلًا من كريم فؤاد من النجوم ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني، وبيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، وحسام حسن قادمًا من سموحة.

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