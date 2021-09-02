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نصيحة من "الجامعات الخاصة" للطلاب قبل ملء رغبات التنسيق (فيديو)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات الخاصة بمصر ظهرت في 1996، ولها تكلفة استثمارية تدار من إيراداتها لتغطي مصروفاتها.

وأشار "الغر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن المصروفات في الجامعات الأهلية تنخفض كثيرا عن مثيلتها في الجامعات الخاصة، كون أن الطالب يتحمل تكلفة العملية التعليمية فقط، مضيفا أن مصر بها 26 جامعة خاصة، ويستهدفون أن يصل عدد الجامعات الأهلية إلى 14 جامعة.

وعن التنسيق بالجامعات، حذر الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، من عدم ملء كافة الرغبات بالترتيب الذي يريده، معلقا: "ملء الرغبات فرصة للطالب ولازم يمسك فيها كويس، موضحا أن نظام التقديم بالكليات الخاصة هو نفس نظام التقديم في الكليات الحكومية".

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