وفاة 9 أشخاص بسبب الفيضانات في الولايات المتحدة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بوفاة 9 أشخاص بسبب الفيضانات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تسبب إعصار إيدا في ارتفاع عدد الضحايا إلى أربعة وفيات، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى، ولا تزال الكهرباء مقطوعة عن أكثر من مليون منزل في لويزيانا وتسبب الفيضانات في تعقيد جهود الإنقاذ.

وكما أودت شبكة "إن بي سي نيوز"، قال سكان مقاطعة سانت تشارلز، إنهم سيكونون بدون كهرباء لمدة شهر على الأقل.

وقال زعماء محليون، إن مقاطعة سانت تشارلز، ولويزيانا، قد يكونان بدون كهرباء لمدة شهر على الأقل بعد الدمار الذي تسبب فيه إعصار إيدا.