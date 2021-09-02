بعد الرباعي الناري.. الأهلي ينتظر عودة موسيماني لضم صفقات جديدة

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي، عودة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر من أجل حسم موقفه من إمكانية إبرام صفقات أخرى.





ويقضي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجازة حاليًا في جنوب إفريقيا بعد نهاية الموسم الكروي حيث سافر بعد مباراة أسوان الأخيرة.





ومن المقرر أن يناقش مسؤولو الأهلي مع موسيماني لحسم موقف المدرب الجنوب إفريقي من ضم صفقات أخرى في الميركاتو الصيفي الحالي.





وكان الأهلي قد تعاقد مع ٤ صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث ضم كلًا من كريم فؤاد من النجوم ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني، وبيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، وحسام حسن قادمًا من سموحة.