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تعرف على موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 02:00 م
الارجنتين
الارجنتين
محمد جمال
يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة صعبة وقوية أمام نظيره فنزويلا ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتقام مباراة الأرجنتين وفنزويلا صباح يوم الجمعة فى تمام الثانية بتوقيت القاهرة والثالثة بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان منتخب الأرجنتين حقق لقب كوبا أمريكا هذا العام بعد الفوز على منتخب البرازيل فى المباراة النهائية ليتوج ليونيل ميسي نجم التانجو باللقب الأول له مع منتخب بلاده.

ويذكر أن الأرجنتين يرغب فى الفوز بالثلاث نقاط عند مواجهة فنزويلا من أجل الاقتراب من الصعود إلي كأس العالم.

الكلمات المفتاحية

فنزويلا الارجنتين

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