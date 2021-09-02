الطالع الفلكى الخَمِيس 2/9/2021..قُدرَاتَكْ التَّنَافُسِيَّة!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الطّرْفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 27 مِسْرِى قبطى ، 2 أيْلُول رُومى ، 25 مُحَرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وفى الوأت اللى حضرته عمّال يغازلها ويِتْوَدْوِدْلَهَا حضرتك مِشْ مُهتم حتى بمظهرك.(يُوسف وهبى من فيم إشاعة حُب-1961)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المرّيخ فى العذراء مُقابلة نبتون فى الحُوت- غربيّاً - تُروبيكَال سِيسْتِمْ)

المرّيخ فى العذراء فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع نبتون فى الحُوت ،تكون هذه المُقابلة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى تمام السابعة و 43 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





رُبما وجدت قدراتك التنافسية وجرأتك/المريخ مُنخفضة فى مواجهة مخاوف غامضة فى اللاوعى/نبتون فى الحوت تحت سطح البحر،عندما تشعر بفتورالهمّة والكسل و انعدام الحيلة فالنصائح بسيطة ، إبتعد عن مواطن الشبهات ، إبتعد عن الدّهماء و الرّعاع وصيّادى الثروات والمُحتالين فأنسب وقت يقومون فيه بعرض مشاريعهم الزائفة ونصب شباك مُؤامراتهم على ضحياهم هو التوقيت الذى تكون فيه الضحية مُشوّشة التفكير مُهتزّة الثقة وحيدة بدون أصحاب ، إبحث عن أصدقائك الذين ترتفع ثقتك بنفسك معهم ولاتُقابل خصمك وحيداً ، لاتلجأ للطرق المُختصرة فى عملك وتمسّك بالطريق المُستقيم مهما كان طويلاً ومُتعباً ، ضغط وتوتّر أو شعور غامض أو كلمات أدّت لاهتزاز ثقتك بنفسك قد تنعكس بشكل سلبى على تأدية واجباتك الزوجيّة فعليك بتخفيض التوتّر بمُوسيقى هادئة أو فيلم كوميدى قديم تعشقه يُشتّت التوتّر ويُعيد لك على الأقل الحد الأدنى من الأداء الذى إعتدت عليه ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الثور: إحترس أن يتم خداعك مالياً أو تتورّط فى قروض إئتمانيّة أو مُشتروات بالأقساط لست فى حاجة لها.





برج الجوزاء: ترى عيوب الآخرين بنظارة مُكبّرة لكنك فى ظلام حالك فيما يخص أخطاءك ، مبدأ غيرمشجع ، حاذر من الإنتقادات اللاذعة أوعلى الملأ.





برج السّرطان: فى علاقتك العاطفيّة تمسّك بالحدود الأخلاقيّة إن كنت لاتزال فى مرحلة الخطوبة، وظف طاقتك فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوجاً.





برج الأسد: تشعر بالحياة ترجع لمسارها الطبيعى ،عودتك لمركز وظيفى أو علاقة كنت تتمنّاها، لاتجعل الفرحة تلهيك عن فحص أية أوراق تقوم بتوقيعها.

برج العذراء: رُبّما أنفقت بعض الأموال على الأدوية والعقاقير،عالج المشكلة أو المرض فى بدايته فمُعظم النار من مُستصْغَرْ الشّرر.





برج الميزان: قم بسداد كافة إلتزاماتك الماليّة حال وصول تدفق نقدى لك، عليك الإنتباه لصحّة كبار أفراد العائلة ، درهم وقاية.





برج العقرب: يومٌ مُناسب للمُساعدة بحفل زفاف قريبك أو صديقك وسداد الفواتير المطلوبة هنا وهناك ، أو مُساعدة مُحتاج على سداد تكاليف العلاج.





برج القوس: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الجدى: التأفؤف والإمتعاض والشكوى باستمرار لكل شخص تقابله سوف ينفر الناس منك ويستجلب الطاقة السلبيّة، إضحك للدنيا تضحكلك.





برج الدّلو: التدفق المالى لا يعنى الهرولة للأسواق الفاخرة والرَمْى بمجهود الأيّام على سلع لا لزوم لها، قرش توفّره قرش تكسبه.





برج الحوت: الإعتزاز بكرامتك يزيد من إحترامك بعيون الحبيب، العناد و التشبث بعقاب الحبيب يضيع منك فرصة العمر،كلنا نخطئ والمُهم عدم تكرار الخطأ.



