رواد "فيس بوك" يشيدون بالتطور التكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا تظهر مدى التطور التكنولوجى الذى حدث فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق المميكنة خلال الأيام الماضية، بعد أن كانت تتسم بالزحام والتكدس الشديد.





وتضمنت المنشورات المنشورة على الفيس بوك أن مكاتب الشهر العقارى بعد أن كانت مزدحمة وتضيع الوقت والجهد أثناء إنهاء المعاملات الخاصة بالشهر العقارى من توكيلات ومحررات وغيرها، تحولت الافرع المطورة إلى مكاتب تشبه مكاتب البنوك الحديثة، حيث يلتزم الموظفين على مكاتبهم بعد تقسيمها، ويتم إعطاء كل مواطن يصل إلى المكتب رقم لدخول به على مكتب الموظف الذى ينتظره بينما تلاشت مشاهد الزحام تمام داخل المكتب والسماح للمواطنين بالانتظار فى استراحات مخصصة لهم لدخول بالدور لإنهاء المعاملة المطلوبة.





وعلق أحد رواد الفيس بوك بعد رؤيته التطوير فى المكاتب قائلا: لأول مرة أشعر أني بني آدم في بلدي وحاجه متعودناش عليها على مدي 70 سنة اللي مضت، وأعرف أحسب الوقت داخل مكتب الشهر العقارى بالساعة والدقيقة والثانية فهناك ميعاد للحجز وموظفين شباب مؤدبين مثقفين مبتسمين يجيدوا التعامل بالإضافة إلى مكان مكيف، واجد كراسي انتظار نظيفة ومريحة.





وأشار إلى أن هناك فى مكتب الشهر العقارى وجود إضاءة غير معتادة ونجف يسر الناظرين، وأماكن انتظار للسيارات دون منادي أو سايس.





وتساءل: "هل هذا حلم ان علم خرجت مبسوط ومش مصدق أني في مصر، لحد ما أخدت عربيتي ومشيت".





وعلقت أخرى بأنها مرت بنفس فى مكتب آخر حيث وجدت الخدمة المتميزة ولم تكن مصدقة ما تراه فيما يخص المواعيد المنضبطة والموظفين الذين يبتسمون "وكل واحد يدخل فى دوره".





كانت وزارة العدل بإشراف المستشار عمر مروان أطلقت 14 خدمة توثيق شهر عقارى، عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف المحمولة في 23 محافظة بإجمالي ابرزها توكيل عام، وتوكيل عام في الأمور الزوجية، وتوكيل قضايا وخدمة معاملاتي والإقرارات.



