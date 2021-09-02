الهند تسجل أكثر من 47 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، أكثر من 47 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر زيادة في معدل الحالات اليومية خلال شهرين.

وأصدرت السلطات الصحية الهندية، بيانًا قالت فيه إنها سجلت 47092 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر زيادة في الإصابات في يوم واحد خلال شهرين، وبذلك يرتفع مجمل عدد الإصابات في الهند إلى 32.86 مليون.

ورصدت السلطات الصحية الهندية، أمس كذلك 509 وفيات ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 439529.

وكانت الهند، احتلت المركز الثاني عالميا من حيث إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الوفيات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.



