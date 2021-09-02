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نقابة المهن التمثيلية اللبنانية توضح حقيقة منح محمد رمضان لقب"سفير الشباب العربي"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
نور طلعت
نقابة المهن التمثيلية اللبنانية توضح حقيقة منح محمد رمضان لقبسفير الشباب العربي
نشر الفنان محمد رمضان، بيان من نقابة المهن التمثيلية ووزارة الثقافة اللبنانية لتوضيح حقيقة منحه لقب سفير الشباب العربي.

ونشر رمضان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، البيان الذي يتضمن،:" رداً على الحملة الالكترونية المبرمجة التي تعرض لها مهرجان أفضل الدولي الذي يرأسه مازن نوري، وحول تكريم الممثل والمغني المصري النجم محمد رمضان، نحن نقابة ممثلي المسرح والاذاعة والسينما في شمال لبنان مرسوم رقم 4293 في تاريخ الأول من اذار من سنة 1954.

واستكمل البيان قائلاً:"شاركنا برعاية الحفل بشخص النقيب عبد الرحمن الشامي نؤكد بان التكريم كان رسمياً ومشاركتنا بمعية رعاية وزارة الثقافة في لبنان دلالة على الدور الرائد للمهرجان ونجاحه وان سفير الشباب العربي النجم محمد رمضان، كان أهلا لهذا التكريم وبناء عليه اقتضى التنويه.

وعلق عليه رمضان، قائلاً:"شكراً نقابة المهن التمثيلية ووزارة الثقافة اللبنانية على التوضيح، رسمياً سفير الشباب العربي".

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