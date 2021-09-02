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هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

تحرص الفنانة هيفاء وهبي على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 

شاركت هيفاء جمهورها صورتين جديدتين لها، بدت فيها 
وهي مرتدية فستان قصير باللون "البرتقالي" ذات أكمام ويوجد عليه نقشات من الورد بالون الأصفر، وارتدت نظارة شمس، كما أرتدت حذاء باللون الأصفر، واختارت تسريحة شعر "الضفيرة"، ووضعت مكياجاً هادئاً يتناسب مع جمالها.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء الغنائية "لوكنت" بمشاركة الفنان أكرم حسني وهي من كلمات وألحان الفنان أكرم حسني، توزيع لمادو، تصوير الفيديو من إخراج حسام الحسيني.

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