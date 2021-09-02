لتنقية الأجواء.. تفاصيل جلسة مهاجم بلجيكا ومارتينيز

عقد روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم جلسة "لتنقية الأجواء" مع كريستيان بنتيكي بعد أن اشتكى مهاجم كريستال بالاس من قلة مشاركاته مع الفريق الوطني.





وقال بنتيكي البالغ عمره 30 عاما إنه شعر بخيبة أمل كبيرة في بطولة أوروبا بعد أن لعب لست دقائق فقط في مباراة بدور المجموعات أمام فنلندا وطالب مارتينيز بالكشف عن الأشياء التي يحتاجها منه للمشاركة أكثر في المباريات.





وأضاف في مقابلة صحفية هذا الأسبوع "أرغب في معرفة ما الذي يحتاجه مارتينيز مني. عندما يستدعيني المنتخب الوطني أتوقع المشاركة وتمثيل بلادي. أرغب في معرفة الأشياء التي يحتاجها مني. أرغب في حوار بين مدرب المنتخب الوطني وأحد لاعبيه".





وأضاف "خلال بطولة أوروبا لم أكن أرغب في الحديث عن أمور شخصية لكني أعتقد أن الوقت بات مناسبا الآن للجلوس سويا والتحدث".





وقال مارتينيز إنه يتفهم مدى إحباط بنتيكي عشية مباراة في تصفيات كأس العالم في إستونيا اليوم الخميس.





وقال المدرب "تبادلنا الحديث والأفكار".





وزاد "أريد أن يشعر اللاعبون بالرضا والسعادة حتى في حال غيابهم عن المباريات. أرغب في مشاهدة لاعبين متعطشين للعب وإثبات أنفسهم. أظهر كريستيان هذا الأمر دائما وبسبب ذلك لا يزال ضمن حساباتنا في الفريق الوطني".



