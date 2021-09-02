Advertisements

أمن القاهرة يعيد طفلة غائبة لأسرتها بمدينة نصر

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بغياب (نجلته، سن 11، مقيمة بذات العنوان).
تشكيل فريق بحث
تم تشكيل فريق بحث وإتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن الفتاه المتغيبة حيث توصلت جهود فريق البحث إلى نشر صورة الفتاة المشار إليها على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وعلى الفور تم التواصل مع المسئولة عن الصفحة وقررت بالعثور على الطفلة بأحد الشوارع بدائرة القسم.. حيث تم إستلام الفتاة وتسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.
الشكر لرجال الشرطة
وقدم والد الفتاه الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول فى إعادتها لأسرتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. تفاصيل عرض جالاطا سراي الأخير لخطف دبابة الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رغم موافقة كارتيرون.. الزمالك مهدد بخسارة صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

المقاولون العرب يحسم الجدل حول عودة عماد النحاس إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب غير متوقع.. بيراميدز يخطط لصفقة مدوية من الزمالك

منذ ربع ساعة

بعد تألقه.. موسيماني يفاجئ نجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد الرباعي الناري.. الأهلي ينتظر عودة موسيماني لضم صفقات جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

4 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن عن صفقة جديدة

منذ ساعة و 17 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

02:31 م

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

01:01 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

12:00 م

مفاجأة مدوية.. تفاصيل عرض جالاطا سراي الأخير لخطف دبابة الأهلي

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements