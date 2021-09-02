أمن القاهرة يعيد طفلة غائبة لأسرتها بمدينة نصر

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بغياب (نجلته، سن 11، مقيمة بذات العنوان).

تشكيل فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث وإتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن الفتاه المتغيبة حيث توصلت جهود فريق البحث إلى نشر صورة الفتاة المشار إليها على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وعلى الفور تم التواصل مع المسئولة عن الصفحة وقررت بالعثور على الطفلة بأحد الشوارع بدائرة القسم.. حيث تم إستلام الفتاة وتسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

الشكر لرجال الشرطة

وقدم والد الفتاه الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول فى إعادتها لأسرتها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.