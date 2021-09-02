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تعرف علي موعد عرض مسلسل "60 دقيقة"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



اعلنت النجمة ياسمين رئيس، عن إطلاق مسلسلها 60 دقيقة بدايةً من الخميس 16 سبتمبر حصريًا على منصة شاهد vip، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

وقد نشرت ياسمين رئيس البوستر الرسمي للمسلسل على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، ويشاركها في بطولته النجوم محمود نصر، شيرين رضا وسوسن بدر.

وتقوم ياسمين في المسلسل بشخصية فتاة تُدعى ياسمين ويدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.

وتنتظر ياسمين رئيس حالياً العرض الأول لفيلمها "قمر 14" ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها "جارة القمر" الذي انتهت من تصويره منذ فترة، وقد حققت نجاحاً كبيراً خلال موسم رمضان الماضي بشخصية "فاتن" التي قدمتها في مسلسل "ملوك الجدعنة". 

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