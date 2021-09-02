تحرير 6152 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية



واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



ضبط (6152) مخالفة مرورية

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6152) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2871) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (161) مخالفة السير بدون تراخيص، (29) مخالفة موقف عشوائى، (51) مخالفة لشروط التراخيص.



إتخاذ الإجراءات القانونية

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





