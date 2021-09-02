العاهل الأردني: لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلا القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وذلك لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.