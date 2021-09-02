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لاعب غير متوقع.. بيراميدز يخطط لصفقة مدوية من الزمالك

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:31 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
يستهدف نادي بيراميدز التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية إن مجلس إدارة بيراميدز أجري اتصالاً هاتفياً مع فتوح، من أجل استطلاع رأيه حول أنضمامه لصفوف الفريق خلال الميركاتو، لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ فتوح مسئولي بيراميدز، أنه تحت أمر نادي الزمالك، وهو صاحب الرأي والكلمة، في فكرة رحيله، أوبقائه في الفريق، وهو أيضا من يحدد قيمة الصفقة في حال الموافقة علي الرحيل.

وطلب مسئولو بيراميدز من اللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بشكل رسمي الحصول علي خدمات فتوح خلال فترة الانتقالات الصيفية، ووافق مجلس الإدارة بشكل مبدئي لحين استطلاع رأي كارتيرون مدرب الفريق.

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الزمالك احمد فتوح

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