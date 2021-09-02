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لطيفة تروج للسياحة في مصر في أغنيتها الجديدة "الأستاذ"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
يارا أحمد

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة، عن طرح أغنيتها الجديدة الأستاذ علي طريقة الفيديو كليب، وظهرت في الحضارة الفرعونية وسط الأهرامات وهو ترويج للسياحة في مصر.

ونشرت لطيفة، برومو تصوير الفيديو كليب علي حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة "من فيديو كليب الأستاذ قريباً". 

وكانت كشفت الفنانة التونسية لطيفة عن تفاصيل كليبها الجديد "الأستاذ" المقرر طرحه خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام". 

حيث نشرت صورة دعائية للفيديو كليب ظهرت فيها داخل معبد، بإطلالة بيضاء تشبه الملابس الفرعونية، وعلقت عليها قائلة:" كليب الاستاذ قريباً".

وعرضت خلال التدوينة فريق العمل الذي يتولى مهمة إخراجه؛فادي حداد، ومن كلمات:تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي.


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