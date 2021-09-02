أحمد زاهر يكشف عن موعد عرض "كدبة كبيرة"





شارك النجم أحمد زاهر، صورة البوستر الدعائي لحدوتة "كبدة كبيرة" ضمن مسلسل "ورا كل باب" مشيراً إلى أنه سيتم عرضه السبت القادم الساعة التاسعة مساءً.



وكتب أحمد زاهر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البوستر الرسمي لحدوته كدبة كبيرة من مسلسل ورا كل باب انتظرونا يوم السبت القادم ٤سبتمبر الساعة ٩مساءً علي قناه الحياة أنا وكل فريق عمل المسلسل نتمنى لكم مشاهده ممتعه بإذن الله".



ويجسد أحمد زاهر ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين.



وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.











