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"ورقة وقلم" لمحمد محيي تقترب من المليون الثاني عبر "يوتيوب"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
نور طلعت
ورقة وقلم لمحمد محيي تقترب من المليون الثاني عبر يوتيوب

حققت أغنية الفنان محمد محي، الجديدة "ورقة وقلم" نجاحًا كبيرًا، حيث حققت نسبة مشاهدة تقترب من المليون الثاني وذلك عقب طرحها بيوماً واحداً على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات إيهاب عبده، ألحان مصطفى عوض، توزيع رفيق عاكف.

أغنية " ورقة وقلم" تعد الأغنية السابعة التي يتم طرحها من ضمن أغاني ألبوم "بتاع زمان" والذي يضم 18 أغنية.

ومن الأغنيات الـ6 التي طرحها محمد محي من ألبوم "بتاع زمان" أغنيات "سهرانين، فوضت أمري، قولت أخونه، قضية، بعدنا، إنت في دمي".

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