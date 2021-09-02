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رونالدو يُحطم رقم أسطورة إيران.. ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخبات الوطنية (تقرير)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:12 م
رونالدو
رونالدو
علاء خليف
دون البرتغالي كريستيانو رونالدو  رقمًا تاريخيًا جديدًا في مسيرته الكروية بعد هدفيه في شباك منتخب أيرلندا خلال مباراة المنتخبين أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر.

ورفع "رونالدو" رصيد أهدافه الدولية إلى 111 هدفًا خلال 180 مباراة خاضها بقميص منتخب البرتغال حتى الآن في مسيرته الاحترافية، ليصبح أفضل هداف في العالم على مستوى المنتخبات الوطنية للرجال عبر التاريخ، محطما الرقم القياسي  للمهاجم الإيراني المعتزل علي دائي (109 هدف).

وإليكم ترتيب الهدافين التاريخيين على مستوى المنتخبات الوطنية :-

1- كريستيانو رونالدو (البرتغال) 111 هدفًا
2- علي دائي (إيران) 109 هدفًا
3- مختار دهاري (ماليزيا) 89 هدفًا
4- فرانك بوشكاش (المجر) 84 هدفًا
5- جودفري تشيتالو (زامبيا) 79 هدفًا
6- حسين سعيد (العراق) 78 هدفًا
7- بيليه (البرازيل) 77 هدفًا
8- علي مبخوت (الامارات) 76 هدفًا
9- كونيشيجي كاماموتو (اليابان) 75 هدفًا
10- بشار عبد الله (الكويت) 75 هدفًا

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