"أطفال القاهرة" في ضيافة 8 أسبلة لرفع الوعي الأثري

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ومنطقة القاهرة التاريخية جولة إرشادية ل ٢٠ طفل في الأسبلة التي تم الانتهاء من ترميمها مؤخرًا، وذلك في إطار سياسة الوزارة لرفع الوعي السياحي والأثري للمجتمع المصري بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية.



استهدفت الجولة أطفال المجتمع المحيط بالأثر، وذلك في إطار حرص الوزارة على دمج المجتمع في الفعاليات والأنشطة التي تقيمها، وزاروا ثمانية أسبلة من بينها سبيل محمد علي، وسبيل أم عباس وسبيل قايتباي وسبيل أم السلطان شعبان وسبيل خسرو باشا.



وعلى هامش الجولة تم تنظيم ندوة تثقيفية عن مفهوم الأسبلة وتاريخها ووظيفتها، ومن المقرر إعداد سلسلة من البرامج التوعوية وورش العمل بعدد من المواقع الأثرية تستهدف أطفال المجتمع المحيط بالأثر لتعديل بعض المفاهيم والسلوكيات ورفع الوعي بأهمية الأثر والحفاظ عليه.