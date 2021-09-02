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المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة دفعة 2017 يؤدون اليمين القانونية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
أدى قبل قليل المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة دفعة 2017، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، اليمين القانونية أمام المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه كرسوع، أمين عام مجلس الدولة.

وكانت دفعة 2016 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، قد أدت أمس الأربعاء، اليمين القانونية إمام المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وسط حضور من أهالى المرشحين.

وأصدر أمس مجلس الدولة بيانا قال فيه إن المندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة من دفعتي ٢٠١٦ – ۲۰۱۷، والمعينـون بـالقرارين الجمهـوريين رقمـي ۳۲۷ – ۳۲۸ لسـنة ٢٠٢١، سوف يؤدون اليمـين القانونيـة أمـام المستشـار محمد محمـود حسـام الـدين رئيس مجلـس الدولـة وبحضور المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة.

وهنأ رئيس مجلس الدولة الأعضاء الجدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم على أحدث علـوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلي ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.

وكانت إدارة المجلس قد حددت يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر لأداء القسم للمعينين بالقرار الجمهوري رقم ٣٢٧ لسنة ٢٠٢١ من دفعة ٢٠١٦، كما حددت يـوم الخميس الموافق ٢ سبتمبر للمعينين بالقرار الجمهوري رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠٢١ من دفعة ۲۰۱۷

جـدير بالذكر أن مجلـس الدولـة، حرص علـى تـعقـيم جميـع القاعات بالمجلس جيدًا قبل استقبال المندوبين المساعدين الجـدد وأقـاربهم ومراعـاة التباعـد المكاني، وأكـد علـى عـدم المصافحة اليدوية.

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