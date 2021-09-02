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إيران تسجل أكثر من 30 ألف إصابة ونحو 600 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس، أكثر من 30 ألف إصابة ونحو 600 وفاة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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