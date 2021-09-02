Advertisements

محمد عدوية ينتهي من تسجيل أغنية تتر "كدبة كبيرة"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
انتهى المطرب محمد عدوية من تسجيل تتر حدوتة "كدبة كبيرة"، من مسلسل "ورا كل باب"، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وفواصل موسيقى محمد هارون.

ويجسد أحمد زاهر ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل هنادي مهنا، و عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين.

وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

 

أخبار تهمك

لاعب غير متوقع.. بيراميدز يخطط لصفقة مدوية من الزمالك

منذ ثلث ساعة

ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

منذ حوالي 10 ساعة

رغم موافقة كارتيرون.. الزمالك مهدد بخسارة صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يحسم الجدل حول عودة عماد النحاس إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

4 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن عن صفقة جديدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة مدوية.. تفاصيل عرض جالاطا سراي الأخير لخطف دبابة الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد الرباعي الناري.. الأهلي ينتظر عودة موسيماني لضم صفقات جديدة

منذ أقل من ساعتين

بعد تألقه.. موسيماني يفاجئ نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

02:31 م

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

01:01 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

12:00 م

لاعب غير متوقع.. بيراميدز يخطط لصفقة مدوية من الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements