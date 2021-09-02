محمد عدوية ينتهي من تسجيل أغنية تتر "كدبة كبيرة"

انتهى المطرب محمد عدوية من تسجيل تتر حدوتة "كدبة كبيرة"، من مسلسل "ورا كل باب"، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وفواصل موسيقى محمد هارون.



ويجسد أحمد زاهر ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل هنادي مهنا، و عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين.



وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.







