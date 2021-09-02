"هوانم مصر الجديدة" في ضيافة قصر البارون

أطلق قصر البارون إمبان في حي مصر الجديدة برنامجًا ثقافيا فنيا تحت عنوان "هوانم مصر الجديدة"، يستهدف السيدات بمختلف فئاتهم العمرية.



وقالت الدكتورة بسمة سليم مدير عام قصر البارون إنه من المقرر إقامة هذا البرنامج بالقصر كل عام خلال الصيف مع اختلاف الموضوعات التي يتناولها.



وأضافت سليم أن البرنامج هذا العام يتضمن مجموعة من الندوات لموضوعات متنوعة تهم المرأة تتعلق بالصحة النفسية والرشاقة والجمال وأصول الاتيكيت وفن التجميل بالإضافة إلي ورشة تعليمية لفن "الديكوباج" وكيفية استخدامه، مع الاستلهام من عناصر التراث المحلي مما يحقق استدامة التراث وخلق فرص للنساء للمشاركة في المعارض الفنية والتسويق للمنتجات.



و أشارت إلى أن برنامج "هوانم مصر الجديدة" يعتبر ثاني البرامج التثقيفية التي يقدمها قصر البارون هذا العام بعد برنامج "البارون الصغير" والذي بدأ في شهر يوليو الماضي ويستهدف الأطفال من سن ٨ إلى ١٢ سنة بهدف رفع الوعي لديهم عن طريق تعريفهم بقيم ومهارات فنية وشخصية تنعكس على شخصيتهم ودورهم في الأسرة، الأمر إلي يؤكد على دور المتاحف كمؤسسات تعليمية وتثقيفية.