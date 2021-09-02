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التعليق الأول لمحمد التاجي بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
حرص الفنان الكبير محمد التاجي، على طمأنه جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية داخل أحد المستشفيات.

وقال الفنان محمد التاجي، في تصريحات صحفية أنه مازال في المستشفى تحت الملاحظة الطبية،وطالب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل .

واضاف التاجي، أن موعد مغادرته المستشفى لم يحدده الأطباء حتى الآن، متوقعًا خروجه مساء اليوم الخميس، أو صباح غد الجمعة، في حال استقرار وضعه الصحي، على أن يستكمل مرحلة العلاج داخل المنزل.

ويشارك التاجي حالياً، في مسلسل "شقة ٦" مع عدد كبير من نجوم الفن منهم روبي وأحمد حاتم وهاني عادل ورحاب الجمل وعدد آخر وكبير وإخراج محمود كامل.

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