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خلال ساعات.. موسيماني يحسم مستقبل مدافع الأهلي

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:33 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
موسيمانى يحسم عودة محمد عبدالمنعم لأهلي
يحسم الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف محمد عبدالمنعم مدافع الفريق المعار إلى صفوف نادي سموحة السكندري.

ويتخذ المدرب الجنوب إفريقي خلال الساعات القليلة القادمة، القرار النهائي بشأن عودة محمد عبدالمنعم إلي صفوف المارد الأحمر مرة أخرى، أو خروجه مرة أخري على سبيل الإعارة أو الرحيل بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن يتم تحديد مسار محمد عبدالمنعم مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مصير باقي لاعبي خط دفاع المارد الأحمر.

ويضم المارد الأحمر 6 لاعبين في مركز قلب الدفاع وهم بدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولي ورامي ربيعة وسعد سمير، وقد يفكر الجهاز الفني في التخلي عن واحد أو اثنين منهم خلال الانتقالات الصيفية الحالية

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