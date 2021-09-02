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تعرف على مجموعات القسم الثانى بالموسم الجديد

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


أقيم اليوم إجتماع لجنة مسابقات القسم الثانى بممثلى أندية القسم الثانى من أجل وضع تصورات شكل المجموعات بالموسم الكروى الجديد.

ورفضت أندية القسم الثانى مقترح بتقسيم مجموعات القسم الثانى إلى ثلاث مجموعات على أن يكون هناك مجموعة من بين المجموعات الثلاث مخصصة لأندية الشركات.

وتم الإستقرار على نقل نادى الزرقا لينضم لمجموعة بحرى بدلا من مجموعة القاهرة فيما تم الإستقرار على إنضمام بنها الصاعد من القسم الثالث إلى مجموعة القاهرة.

وتم تقسيم أندية بحرى إلى ثلاث مجموعات حيث تضم كل مجموعة 16 فريقا يتأهل الفرق أصحاب المركز الأول مباشرة للدورى الممتاز.

المجموعة الأولى : الألومنيوم ، المنيا ، الإعلاميين ، الفيوم ، بنى سويف ، بترول أسيوط ، سوهاج ، ديروط ، قنا ، كيما أسوان ، تليفونات بنى سويف ، المدينة المنورة ، البدارى ، ملوى ، شباب طامية ، أسوان

المجموعة الثانية : الداخلية ، بورتو السويس ، النصر ، بتروجيت ، القناة ، منتخب السويس ، الترسانة ، إف سى مصر ، المريخ ، السكة الحديد ، المصرية للإتصالات ، بلبيس ، بورفؤاد ، بنها ، الإنتاج الحربى ، وادى دجلة

المجموعة الثالثة : حرس الحدود ، بلدية المحلة ، أبوقير للأسمدة ، الأوليمبى ، المنصورة ، دكرنس ، الرجاء ، الحمام ، سبورتنج ، ألعاب دمنهور ، كفرالشيخ ، المجد السكندرى ، المصرى بالسلوم ، صيد المحلة ، بايونيرز ، الزرقا

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