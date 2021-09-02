عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الإمارات ضد لبنان على الهواء مباشرةً





تقام اليوم الخميس مواجهة المنتخب الإماراتي ضد نظيره اللبناني والتي تجمع بينهما على ملعب إستاد زعبيل بنادي الوصل لحساب مباريات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين عند حلول الساعة السابعة إلا ربع مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أم القرى.





وتُنقل المباراة عبر قناة SSC 7 SD الناقل الحصري والوحيد لمباريات التصفيات في الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا والوطن العربي بصفة عامة ويعلق عليها المعلق عبد الله الغامدي.





ويمكن الحصول على القناة من خلال التردد التالي :-



