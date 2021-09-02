Advertisements

تعرف علي سبب حضور ياسمين صبري مهرجان "فينسيا"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورها من على السجادة الحمراء خلال فعاليات افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي.

حيث تواجدت  في المهرجان بالرغم من عدم مشاركتها بعمل سينمائي في الدورة الجديدة، فيما تساءل عدد من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سبب تواجدها في المهرجان.

ووقع الاختيار على ياسمين صبري، مارس الماضي، لتكون سفيرة لأحدث حملات دار مجوهرات شهيرة في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه تقوم دار للمجوهرات العالمية برعاية مهرجان فينيسيا السينمائي، كما تقوم بتقديم جائزة باسمها في المهرجان لأحد رواد السينما العالمية.


أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يعلن عن صفقة جديدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

رغم موافقة كارتيرون.. الزمالك مهدد بخسارة صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد تألقه.. موسيماني يفاجئ نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

المقاولون العرب يحسم الجدل حول عودة عماد النحاس إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية.. تفاصيل عرض جالاطا سراي الأخير لخطف دبابة الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

لاعب غير متوقع.. بيراميدز يخطط لصفقة مدوية من الزمالك

منذ ثلث ساعة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الرباعي الناري.. الأهلي ينتظر عودة موسيماني لضم صفقات جديدة

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

02:31 م

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

01:01 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

12:00 م

لاعب غير متوقع.. بيراميدز يخطط لصفقة مدوية من الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements