تعرف علي سبب حضور ياسمين صبري مهرجان "فينسيا"

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورها من على السجادة الحمراء خلال فعاليات افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي.



حيث تواجدت في المهرجان بالرغم من عدم مشاركتها بعمل سينمائي في الدورة الجديدة، فيما تساءل عدد من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سبب تواجدها في المهرجان.



ووقع الاختيار على ياسمين صبري، مارس الماضي، لتكون سفيرة لأحدث حملات دار مجوهرات شهيرة في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه تقوم دار للمجوهرات العالمية برعاية مهرجان فينيسيا السينمائي، كما تقوم بتقديم جائزة باسمها في المهرجان لأحد رواد السينما العالمية.





