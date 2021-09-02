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بيكيه يستحوذ على أحد فرق دوري الأساطير للرياضة الإلكترونية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
وكالات
سيصبح لاعب برشلونة، جيرارد بيكيه، مالك أحد فرق مسابقة "سوبرليغا" الإسبانية للألعاب الإلكترونية لدوري الأساطير League of Legends (LoL)، التي تنظمها رابطة دوري ألعاب الفيديو الاحترافية (LVP)، بعد استحواذه على فريق صعد للتو إلى أعلى فئة رسمية.

وسيتولى بيكيه قيادة الفريق جنباً إلى جنب مع صانع المحتوى إيباي يانوس.

وقال قلب دفاع برشلونة في مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "سنبدأ رحلة سنقوم خلالها بإنشاء فريق، وسنعلن الاسم واللوغو الخاص به في وقت لاحق، على الرغم من أنه يسعدنا أن تساهم الناس في هذا الاختيار".

وصرح المدير العام لرابطة دوري ألعاب الفيديو الاحترافية (LVP)، جوردي سولير، بقوله "وصول إيباي وبيكيه إلى سوبرليغا خطوة مهمة لنمو هذا القطاع، نحن مقتنعون بأنهما سيساهمان بكل معرفتهما وشغفهما لجعل السوبرليغا أكبر، وتعزيز مكانة الدوري الفريدة على المستوى الأوروبي".

وأنهت مسابقة السوبرليغا الموسم الصيفي بحوالي خمسة ملايين مشاهد، وتجاوزت المسابقة 2.6 مليون ساعة مشاهدة، بزيادة 39% عن صيف 2020.

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