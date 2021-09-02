غياب نجوم الوسط الفني عن جنازة ماهر سليم





انتهت منذ قليل مراسم دفن الفنان الراحل ماهر سليم في مقابر عائلته، في غياب تام لنجوم الفن والإعلام.



وأيضاً غاب الفنانين عن صلاة الجنازة على الفنان الراحل ماهر سليم، والتي أقيمت بمسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الظهر.





وكانت أعلنت أسماء ماهر ابنة الفنان الراحل ماهر سليم، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن موعد ومكان عزاء والدها .



وكتبت أسماء ماهر: "العزاء غداً في مسجد الخلفاء الراشدين بالبحر الأعظم، في تمام الساعة السادسة مساءً".



ماهر سليم حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج، وعرفه الجمهور من خلال شخصية "زيكا" في مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم" وأيضًا عمل في عدة أفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين وأيضًا المخرج خالد يوسف.







وقدم سليم للمسرح العديد من الأعمال كممثل ومخرج منها: العيال تكسب، زمبليطة في المحطة، الزوبعة، الزيارة انتهت، حدث في وادي الجن، علاء الدين وغيرهم







