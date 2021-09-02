البورصة تربح 4.5 مليار جنيها في ختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات.





وربح رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه ليغلق عند 745.706 مليار جنيه، مقابل مستوى 741.125 مليار جنيه أمس.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11303.23 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3038.19 نقطة.





وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 4057.28 نقطة.