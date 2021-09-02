Advertisements

البورصة تربح 4.5 مليار جنيها في ختام تعاملات الأسبوع

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:09 م
بورصة
بورصة
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات. 

وربح رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه ليغلق عند 745.706 مليار جنيه، مقابل مستوى 741.125 مليار جنيه أمس.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11303.23 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3038.19 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 4057.28 نقطة.

الكلمات المفتاحية

بورصة البورصة مصر الاقتصاد المصري اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن عن صفقة جديدة

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد الرباعي الناري.. الأهلي ينتظر عودة موسيماني لضم صفقات جديدة

منذ أقل من ساعتين

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تألقه.. موسيماني يفاجئ نجم الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

4 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

منذ حوالي 10 ساعة

المقاولون العرب يحسم الجدل حول عودة عماد النحاس إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

لاعب غير متوقع.. بيراميدز يخطط لصفقة مدوية من الزمالك

منذ 19 دقيقة

مفاجأة مدوية.. تفاصيل عرض جالاطا سراي الأخير لخطف دبابة الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

رغم موافقة كارتيرون.. الزمالك مهدد بخسارة صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

للجلسة الرابعة علي التوالي .. البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع

البورصة تربح 6 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه بختام أخر جلسات الأسبوع

البورصة تربح 6.8 مليار جنيه .. ومؤشرها "الرئيسي" يصعد 0.85%في ختام التعاملات

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في ختام أخر جلسات الأسبوع

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

02:31 م

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

01:01 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

12:00 م

مفاجأة مدوية.. تفاصيل عرض جالاطا سراي الأخير لخطف دبابة الأهلي

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements