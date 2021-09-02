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إزالة 3 منازل وسور بجنوب بورسعيد

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، تواصل جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد في إزالة التعديات والمخالفات على ممتلكات الدولة، مشيرآ إلى أن حي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحى يستمر فى تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات، وقد أسفرت حملة اليوم عن إزالة ٣ منازل وسور، على مساحة كلية ٩٥٠ م فى مدخل مشروع ناصر تقاطع المعاهدة بالقرب من محطة رفع السلام واحد جنوب بورسعيد.

وأوضح " المحافظ "أن المنازل والسور كانت تمثل تعديآ على أملاك الدولة، وتعوق عملية التطوير التى تشهدها مدخل ترعة السلام وشادر عزام، مشددا على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، وتوقيع العقوبات على المخالفين، لافتا أنه لا مجال لعودة التعديات على ممتلكات الدولة فى ظل القوانين التى اتخذتها الدولة المصرية، وأن جهود الأجهزة التنفيذية فى كافة الأحياء مستمرة حتى يتم الانتهاء من إزالة كافة التعديات ومنع عودتها مجددا.
إزالة 3 منازل وسور بجنوب بورسعيد
إزالة 3 منازل وسور بجنوب بورسعيد
إزالة 3 منازل وسور بجنوب بورسعيد
إزالة 3 منازل وسور بجنوب بورسعيد
إزالة 3 منازل وسور بجنوب بورسعيد
إزالة 3 منازل وسور بجنوب بورسعيد
إزالة 3 منازل وسور بجنوب بورسعيد
إزالة 3 منازل وسور بجنوب بورسعيد

الكلمات المفتاحية

بورسعيد اللواء عادل الغضبان،

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