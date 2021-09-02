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برلمانيون يثمنون توجيهات "السيسي" بتعزيز دور القطاع الخاص

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتحقيق طفرة غير مسبوقة فى كافة المجالات.

برلماني: اهتمام السيسي بالقطاع الخاص فى غاية الأهمية
من جانبه، قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن مصر لها دور فعال فى تنمية القطاع الخاص وزيادة حصته في الاستثمارات، موضحًا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالبنوك ووجود الـ5% لدعم القطاع الخاص لها أثر كبير ولولا وجودها لكان القطاع الخاص سقط لأن كان هناك كورونا وتأثيرها على السوق المصري.

وأكد"فؤاد" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الخاص فى غاية الأهمية لأن معظم الدول الكبيرة والمتقدمة صعدت من خلال القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن العمالة فى القطاع الحكومي تقل كل يوم وتزداد فى القطاع الخاص والرئيس يسعى دائمًا لتحقيق طفرة حقيقية فى كافة المجالات وليس فى الإقتصاد المصري فقط.

عضو"صناعة النواب": الاقتصاد المصري حقق نجاحات كبيرة فى عهد السيسي
وفى السياق، قال النائب خالد كمالي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن توجيه الرئيس رائع ولكن يجب على الجهات التنفيذية المسؤولة عن الوزارات المختلفة وتمتثل لحديث الرئيس وتساعد القطاع الخاص، لأن الذي نراه من وزارة الصناعة، والتجارة، ووزارة قطاع الأعمال، والوزارت المختلفة الخاصة بالاستثمارات غير محفزة، موضحًا أنهم يقومون بعمل رسوم على الخامات ومستلزمات الإنتاج، ورفع قيمة الجمارك وهذا عكس حديث الرئيس.

وأكد"كمالي" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال شخصيته وقدرته وتدخله فى قطاعات متعددة، متمنيًا أن يتدخل بقوة ويساعد القطاع الخاص على تنمية استثماراته داخل البلد.

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برلمانيون القطاع الخاص السيسي

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