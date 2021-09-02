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رفع كفاءة مركز شباب ميت غمر لإعادة تأهيله

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس تنفيذ تعليماته التي أصدرها خلال جولته الميدانية أول أمس لمركز ومدينة ميت غمر وذلك بشأن ضرورة رفع كفاءة وإخلاء ونظافة مركز شباب ميت غمر لإعادة تأهيله وإتاحته لممارسة الشباب لأنشتطهم الرياضية.

وأكد " مختار" على ضرورة التصدي لكافة المشكلات وإزالة المعوقات التي تعترض تأدية مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية لدورها في خدمة الشباب وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية..

وقد رافق المحافظ العميد عمرو فكري رئيس مركز ومدينة والسيد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة..

جاء ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإهتمام بالمنشآت الرياضية والارتقاء بها لتقديم خدماتها للشباب بالمحافظات وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعراوي

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