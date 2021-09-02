عاجل.. ضربة موجعة لمنتخب مصر قبل مواجهة الجابون





أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، استبعاد رمضان صبحي لاعب المنتخب من معسكر الفريق قبل السفر غدا إلى الجابون لمواجهة منتخبها يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.





جاء ذلك بعدما أكدت الأشعة التي أجريت للاعب بمعرفة طبيب المنتخب محمد أبو العلا إصابته بكسر في أحد أصابع يده اليمني.





وصرح محمد أبوالعلا طبيب المنتخب صعوبة قدرة اللاعب على المشاركة بمباراة الجابون بعدما تم وضع يده في جبيرة ستعوق حركته بالإضافة إلى حاجته لفترة راحة حتى يلتئم الكسر.





وحقق منتخب مصر الفوز أمام أنجولا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت المنمتخبين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.



