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"الري" تعلن إزالة 17 مخالفة على الترع في 6 محافظات

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
تمكنت وزارة الموارد المائية والري، من تنفيذ 17 إزالة للتعديات على أملاك ري خلال حملة موسعة اليوم في نطاق "القليوبية - الغربية - الدقهلية - دمياط - المنوفية - سوهاج"، مؤكدة بذلك أنه أصبح عدد الإزالات التي تمت إزالتها على نهر النيل 63780.

الحملة القومية لإسترداد الأراضي

جاء ذلك في إطار الحملة القومية لإسترداد الأراضي، وفي إطار الجهود المبذولة من قطاع الري، لإزالة كافة التعديات الموجودة على المجاري المائية بإدارات الري.

جهود أجهزة الوزارة للقضاء على كافة أشكال التعديات

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

الهدف من التصدي الفوري للتعديات على نهر النيل

وأشار الوزير الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف وزير الري أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

حملة إنقاذ النيل

وأطلقت الوزارة حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

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نهر النيل الفجر الري الترع والمجاري إزالات

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