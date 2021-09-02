راتب موسيماني وبيرسي تاو في الأهلي.. تفوق طفيف للمدرب

تعاقد مسئولو النادي الأهلي رسميا منذ آيام قليلة مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادما من برايتون الإنجليزي.

ويلعب بيرسي تاو في مركز الجناح وجاء إلى الأهلي بطلب مباشر من المدير الفني للقلعة الحمراء بيتسو موسيماني.

ووفقا لتقارير صحفية جنوب إفريقية اليوم فإن بيرسي تاو سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 1.25 مليون دولار أي ما يعادل 18 مليون راند جنوب إفريقي.

أما مواطنه بيتسو موسيماني الذي يقود الأهلي منذ أكتوبر في العام الماضي يحصل على راتب سنوي يقدر بـ 1.4 مليون دولار أي ما يقارب 20 مليون راند جنوب إفريقي.