بعد ارتفاع معدل الفقر.. علي باباجان يوجه انتقادات لاذعة لـ "أردوغان"

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، وزير الاقتصاد التركي الأسبق، علي باباجان، معدلات النمو البالغة 21.7% التي أعلن عنها معهد الإحصاء التركي.

وعلق باباجان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على معدلات النمو بأن تلك المعدلات تُظهر أن هناك حفنة صغيرة من الشعب تزداد ثراءً والباقية تزداد فقرًا، فلا يمكن التفاخر بتلك المعدلات.

وأشار أن تلك المعدلات المعلنة لم تنعكس على سوق العمل، ولم تحد من البطالة والفقر اللذين يمثلان أزمتين أساسيتين في البلاد، إذ انخفض الدخل القومي للعمال.