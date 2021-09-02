بالأبيض.. هنا الزاهد تروج لحلقتها اليوم مع مني الشاذلي





وعلقت قائلة: "اليوم مع مني الشاذلي، على قناة cbc الساعه 9:00 مساءا".





وارتدت هنا فستان باللون الأبيض، مع شعر منسدل ومكياج ناعم كعادتها.





يذكر أن أخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل "النمر " الذي عرض رمضان الماضي بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نيرمين الفقي، خالد انور، وغيرهم من النجوم.

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور لها من كواليس حلقتها مع مني الشاذلي، التي تعرض اليوم.