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بالأبيض.. هنا الزاهد تروج لحلقتها اليوم مع مني الشاذلي

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور لها من كواليس حلقتها مع مني الشاذلي، التي تعرض اليوم.


وعلقت قائلة: "اليوم مع مني الشاذلي، على قناة cbc الساعه 9:00 مساءا".


وارتدت هنا فستان باللون الأبيض، مع شعر منسدل ومكياج ناعم كعادتها.


يذكر أن أخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل "النمر " الذي عرض رمضان الماضي بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نيرمين الفقي، خالد انور، وغيرهم من النجوم.

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