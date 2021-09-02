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موعد مباراة إيطاليا ضد بلغاريا اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم 2022

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمد نادر
يواجه المنتخب الإيطالي نظيره البلغاري مساء اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر سبتمبر الجاري، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ارتيميو فرانكي.

ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات سويسرا - أيرلندا الشمالية - بلغاريا - ليتوانيا.

ويحتل الطليان صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط حيث حققوا العلامة الكاملة خلال الثلاث جولات السابقة.

على الجانب الآخر يتواجد المنتخب البلغاري في المركز الرابع في ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة من ثلاث جولات حيث تعادل في مباراة وتلقى الخساره في اثنين.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإيطالي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما
خط الدفاع: دى لورينزو، بونوتشى، كيللينى، إيمرسون
خط الوسط: باريلا، جورجينيو، فيراتى
خط الهجوم: كييزا، إيموبيلى، إنسيني

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

الكلمات المفتاحية

كييزا تصفيات كأس العالم بلغاريا إيطاليا

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