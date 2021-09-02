تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي عقب خضوعه لعملية جراحية





وكتب "التاجي" قائلا: " انا بخير وقمت بعمل العملية وأنتهيت منها في الثانية فجرا ونجحت، وهخرج مساء اليوم أو غدا، وأشكر كل من أهتم بمتابعة حالتي والإطمئنان على صحتي".





وكان محمد التاجي قد نشر فيديو أعلن من خلاله إجرائه لعملية جراحية حيث ظهر من داخل المستشفى، وقبل دخوله غرفة العمليات حيث طلب من الجمهور الدعاء له.

شارك الفنان محمد التاجي، منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يطمأن جمهوره عليه عقب إجرائه عملية جراحية.