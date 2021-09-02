محمد صلاح يختار وجهته القادمة

يواصل محمد صلاح مسلسل التألق في ليفربول للموسم الثالث على التوالي منذ البداية وهو ما يجعل البعض يتحدث عن حالة فريدة للاعبين المصريين بتواجدهم على القمة لأكثر من موسم.





وسجل محمد صلاح هدفين في أول 3 مواجهات لفريق تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، فقد أحرز الأول في مرمى نوريتش سيتي في الجولة الأولى، ثم أحرز هدف التعادل في شباك تشيلسي من ركلة جزاء.





ووفقا للتقارير الصحفية فإن صلاح لا ينوي الرحيل عن صفوف ليفربول في الفترة القادمة لكنه ربما يغير رأيه عقب نهاية الموسم الحالي.





وتشير التقارير إلى أن صلاح يرغب في اللعب لريال مدريد إذا ما أراد الرحيل عن صفوف ليفربول أو ربما يتجه للعب في الدوري الإيطالي من جديد ولكن في فريق يوفنتوس.







